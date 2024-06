EURO 2024: prezentarea grupei E

Grupa E de la Euro 2024 este cea din care face parte si Romania, echipa care are cel mai slab cotat lot la aceasta competitie, dar care a terminat preliminariile pe primul loc, neinvinsa. Amicalele de anul acesta au fost insa modeste, iar decizia lui Edi Iordanescu, de a-i lasa acasa pe Mitrita si Louis Munteanu, este neverosimila, in conditiile in care are in lot jucatori accidentati, precum Burca sau Alibec, jucatori fara meciuri oficiale in acest sezon, precum Ianis Hagi, Moldovan sau Ratiu, ... citește toată știrea