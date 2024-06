EURO 2024: Prezentarea grupei F

Grupa F de la Euro 2024 are o mare favorita, Portugalia, campioana din 2016, care-l are, probabil la ultimul turneu final, pe recordmanul Ronaldo. Turcia are o echipa tanara, cu jucatori la forte europene precum Real Madrid, Juventus, dar si jucatori din bogatul campionat intern. Cehia mizeaza mai mult pe jucatori de la cele doua forte interne, Sparta si Slavia Praga, precum si pe duetul de la Leverkusen si pe cel de la West Ham. Georgia are un superstar, Kvaratshelia, care a dus-o la primul ... citește toată știrea