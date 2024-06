Euro 2024: programul zilei a treia

Meciurile zilei a treia la Euro 2024 sunt: Polonia - Olanda, la Hamburg, de la ora 16, in grupa D, Slovenia - Danemarca, la Stuttgart, de la ora 19 si Serbia - Anglia, la Galsenkirchen, de la ora 22, ambele in grupa C.Calificata cu mari emotii si noroc, in play-off, Polonia are probleme la debut, dupa ce atacantii Lewandowski si Swiderski s-au accidentat inaintea turneului, iar jucatori precum Milik, Cash, Linetty si Krychowiak n-au fost inclusi in lot. Cele doua echipe nationale s-au ... citește toată știrea