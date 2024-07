Euro 2024: Roja favorita, dar slabita

Spania - Franta, la Munchen, asta-seara in prima semifinala Euro 2024 pentru un loc in finala de duminica, programata la Berlin, in compania Angliei sau Olandei, este un spectacol fotbalistic garantat. Spaniolii au facut o impresie excelenta pana acum, etaland cel mai bun atac (11 goluri) si cea mai buna aparare (2 goluri). Lamine Yamal si Nico Williams, Fabian Ruiz si Rodri au stralucit de-a dreptul. De partea cealalta, Kylian Mbappe, din sezonul viitor la Real Madrid, ramane amenintarea. De ... citește toată știrea