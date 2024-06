Euro 2024: Ucraina si-a reluat obiceiul come-back-urilor

La fel ca in cele doua baraje de calificare la Euro 2024, cu Bosnia si cu Islanda, nationala Ucrainei a revenit de la 0-1 la pauza si s-a impus cu 2-1 la final in meciul cu Slovacia. In etapa a doua a grupei E de la turneul final, la Dusseldorf, Ivan Schranz a deschis scorul pentru slovaci in minutul 17, marcand pentru a doua oara la Euro, dupa reusita contra Belgiei. Dupa pauza, Shaparenko (54) a egalat si apoi a pasat decisiv pentru golul lui Yaremciuk (80), ucrainenii avand si o bara, prin ... citește toată știrea