Danemarca a invins aseara Norvegia (31-29) la capatul unei partide de reala intensitate, si la egalitate de puncte, in pofida unui golaveraj mai bun al norvegiencelor, a prins primul loc in grupa 1. In felul acesta, in semifinalele competitiei, Danemarca evita Franta (maximum de puncte, 10), si intalneste Muntenegru, o formatie mult mai accesibila, invinsa la scor de Olanda in ... citeste toata stirea