Duminica, la Ljubljana, in finala mica, reprezentativa Muntenegrului a invins Franta (27-26, d.p.) adjudecandu-si medalia de bronz. Invinsa in semifinale de Norvegia, echipa condusa de Olivier Krumbholz, pentru prima data dupa Mondialul din 2019, n-a mai prins podiumul. Desi invinsese in grupa (27-19) Muntenegru, de data aceasta, crispata, deloc inspirata, deprimata, echipa Frantei s-a vazut ... citeste toata stirea