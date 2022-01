Euro handbal (M): Franta la capatul unui cosmar

Campioana olimpica "en-titre", Franta, avea nevoie de cel putin un meci nul cu Danemarca, in ultima partida din grupa principala, pentru a se califica in semifinalele competitiei, dupa ce pierduse la scor in fata Islandei, care mai devreme invinsese Muntenegru (34-24). Partida de la Budapesta a inceput catastrofal pentru francezi, danezii, desi lipsiti de Mikkel Hansen, Mathias Gidzel si Magnus Saugstrup, odihniti pentru semifinale, luand un avans de 3 goluri (min. 3), majorat pana la pauza ... citeste toata stirea