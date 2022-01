Euro handbal (M): Muntenegru a batut Slovenia

Nu sunt multe surprize, in faza grupelor, la actuala editie Euro la handbal masculin, gazduita de Ungaria si Slovacia. O surpriza s-a inregistrat ieri in partida Muntenegru - Slovenia (33-32) din cadrul grupei A. Astazi se disputa o partida decisiva (Islanda - Ungaria) in cadrul grupei B. Iata rezultatele de aseara: grupa C: Ucraina - Croatia 25-38; Franta - Serbia 29-25. Clasament: Franta 6p, Croatia 4p, Serbia 2p, Ucraina 0p. Grupa B: astazi se disputa Islanda - Ungaria si Olanda - Portugalia. ... citeste toata stirea