Euro handbal (M): Spania si Suedia in semifinale

Partide cu suspans maxim, in ultima etapa a grupei principale II. La Bratislava, Spania, campioana europeana en-titre, a trecut de Polonia (28-27) la capatul unei partide in care a condus in permanenta, dar a fost nevoie de golul izbavizor al lui Rodrigo Canelas, pentru desprindere si calificarea in semifinalele competitiei. Dupa ce pierduse in fata Norvegiei (23-27). In ultimele 20 de secunde ale partidei portarul Corales a avut o dubla interventie imperiala. Sole (4), Fernandez (3), Casada ... citeste toata stirea