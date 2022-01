Euro handbal (M): Suedia noua campioana europeana

Un penalty, transformat de Niklas Ekberg, dictat in ultima secunda de joc, a decis noua campioana a Europei care este Suedia (27-26) dupa... 20 de ani. Vicecampioana a lumii, invingatoare asupra Frantei in semifinale, Suedia si-a adjudecat al 3-lea titlu european dupa cele din 1998 si 2002. Paradoxal in grupe Spania invinsese (32-28) Suedia. Cu un portar fabulos, Andreas Palicka (11 aruncari retinute din 35), usor ajutata de cuplul german de arbitrii Robert Shulze si Dobias Tonnies, Suedia si-a ... citeste toata stirea