Euro handbal (M): Surpriza mare la Budapesta

Franta, campioana olimpica, dupa 4 victorii consecutive, in care a facut demonstratii de virtuozitate tehnica, a cedat in fata Islandei (21-29), la capatul unei partide in care a fost in permanenta condusa. La pauza scorul era de 17-10 pentru islandezi. Cu antrenorul Guillaume Gille, izolat, conteminat de Covid, ca si jucatorii Karl Konan si Kentin Mahe, posibil si Ludovic Fabregas (test PCR negativ dar cu simptome de gripa), Franta a suferit prima infrangere categorica, la acest turneu, la o ... citeste toata stirea