In grupa B, socul dintre Islanda si Olanda a fost adjudecat de islandezi (29-28) care si-au asugurat primul loc in grupa. In cealalta partida, considerata meciul zilei, disputata la Budapesta (20.022 spectatori), Ungaria a invins Portugalia, dar cu mari emotii (31-30). La pauza lusitanii conduceau (15-14). Principalii marcatori ai partidei au fost Mathe (8), Lekai (6), ... citeste toata stirea