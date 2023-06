Campioana europeana U21 en-titre, nationala Germaniei, este surpriza neplacuta a actualei editii. Dupa remiza cu Israel, nemtii au pierdut in fata Cehiei, la Batumi, scor 1-2. Sejk si Vitik au punctat pentru cehi, iar Stiller pentru nemti. Tot in grupa C, Angliei s-a impus, la Kutaisi, scor 2-0, contra Israelului. Anthony Gordon si Smith Rowe au adus victoria pentru Anglia, care are sase puncte in grupa C, fiind deja calificata in sferturi. Pentru celalalt loc se bat, in continuare, Germania, ... citeste toata stirea