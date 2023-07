Unicul gol al finalei intense, intre reprezentativele Spaniei si Angliei, disputata la Batumi (Georgia) in fata a 18.498 spectatori, a fost marcat (min. 45+4) de Curtis Jones, jucatorul lui Liverpool, la o lovitura libera executata de Cole Palmer, jucatorul lui Manchester City. Cam norocos... dar gol. Si astfel, englezii castiga dupa 39 de ani trofeul, pe care si-l mai adjudecasera in 1984, tot dupa o finala cu Spania. O particularitate a echipei engleze: n-a primit gol in cele 6 partide ... citeste toata stirea