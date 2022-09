De trei ori campioana a Europei (2009, 2011, 2015), si de doua ori campioana a lumii (2006, 2019) reprezentativa Spaniei (antrenata de Vincent Collet) s-a impus in finala de aseara de la Berlin - sala Mercedes Benz Arena- in fata Frantei (88-76). Care n-a avut nici o sansa in fata fratilor Hernangomez, Juancho (27 p, din care 7/9 de trei pct.) si Willy (14 p), Jaime ... citeste toata stirea