Aventura tricolorelor la Europeanul U20, Divizia B, pe care-l gazduiesc Craiova si Isalnita, a luat sfarsit in sferturi, faza in care au fost zdrobite de Germania, scor 75 - 39 (17-7, 16-9, 21-15, 21-8). Atmosfera a fost placuta in Polivalenta. In drum spre stadion, pentru meciul de fotbal Craiova - Hermannstadt, spectatorii s-au oprit si la baschet, mai ales ca intrarea a fost libera si asa va ramane si in ultimele doua zile ale competitiei. Familiile jucatoarelor nemtoaice au incropit o ... citeste toata stirea