La Europeanul U20 de baschet feminin gazduit de Craiova si Isalnita, nationala Romaniei a reusit calificarea in sferturile de finala, dupa ce s-a clasat pe locul secund in grupa B. In meciul decisiv, disputat miercuri seara in Sala Polivalenta din Banie, "Acvilele" antrenate de Madalin Piperea s-au impus in fata Greciei, scor 71-64 (15-11, 19-12, 12-26, 25-15) si astfel au ramas in competitie la FIBA U20 Women's European Championship, Division B.In sferturi, tricolorele, care in grupa au ... citeste toata stirea