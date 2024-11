Eurohandbal 2024: Favoritele s-au impus in prima zi

Favoritele s-au impus fara probleme in prima zi a Campionatului European de handbal feminin din Austria, Ungaria si Elvetia. In Grupa A, Ungaria a invins echipa Turciei cu 30-24. Asli Iskit, de la SCMU Craiova, a fost principala marcatoare a echipei antrenate de romanul Costica Buceschi, cu 5 goluri. Tot in Grupa A, Suedia a dispus de Macedonia de Nord cu 28-18. In Grupa C, Spania a intrecut Portugalia cu 30-24, iar Franta a invins Polonia cu 35-22.In Grupa E, Austria s-a impus cu 37-24 in ... citește toată știrea