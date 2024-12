Eurohandbal (F): Necunoscuta Anna Kristensen - o stea recenta

Reprezentativa de handbal feminin a Danemarcei s-a calificat vineri seara la Viena, in finala Euro, de asta-seara, dupa o partida in care n-a lasat nici o sansa echipei similare a Frantei (24-22). Cu prestatii impecabile pe parcurs (7 victorii in 7 partide) frantuzoaicele, cu un nou antrenor pe banca tehnica, Sebastien Gardillou, dupa retragerea lui Oliver Krumbholz, au suferit mult, avand in fata o fantastica portarita, Anna Kristensen (24 ani) de la Esbjerg (16 salvari din 37 de aruncari, ... citește toată știrea