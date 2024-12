Eurohandbal: Romania a invins Serbia si s-a calificat in grupa principala

Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins la Debrecen reprezentativa Serbiei, scor 27-25 (13-16), in ultimul meci din grupa B a Campionatului European si tricolorele s-au calificat in grupele principale. Desi a fost condusa cu 7 goluri in prima repriza, nationala noastra a revenit si, avand in Stefania Stoica (21 de ani) o jucatoare decisiva pe ambele faze, s-a impus in fata Serbiei. In celalalt meci din grupa, Muntenegru a dispus de Cehia cu scorul de 28-21.Meciurile disputate marti: ... citește toată știrea