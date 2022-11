Eurohandbal - s-a definitivat prima grupa principala

Grupele A si B de la Europeanul de handbal feminin gazduit de Slovenia, Muntenegru si Macedonia de Nord s-au incheiat. In ultimele meciuri din grupa A, Croatia a remizat surprinzator, scor 26-26, dar egalul nu le va afecta punctajul din grupa principala croatelor, in timp ce Norvegia a spulberat Ungaria, scor 32-22. Norvegia, Croatia si Ungaria merg mai departe in turneu.In grupa B, Slovenia a invins Serbia, scor 27-24, iar Danemarca a trecut de Suedia, scor 25-23. Danemarca, Slovenia ... citeste toata stirea