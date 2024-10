Europa League, etapa a 3-a, rezultate si clasament

Campioana Romaniei, FCSB, a menajat mai multi jucatori pentru derby-ul cu Rapid si a fost pedespita pe Ibrox Park de cea mai slaba formula a lui Rangers de la revenirea in primul esalon scotian. Si Razvan Lucescu a avut probleme cu Plzen, dar PAOK a revenit pe Toumba, dupa ce oaspetii au ramas in inferioritate numerica, si a obtinut un punct in prelungiri. Man United a remizat in fieful lui Mourinho, 1-1. Lazio, Tottenham si Anderlecht au maximum de puncte dupa 3 etape din noul format al grupei ... citește toată știrea