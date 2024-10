Europa League: FCSB castiga la Salonic

Campioana Romaniei, FCSB, are punctaj maxim dupa 2 etape din grupa Europa League, dupa ce a castigat in deplasare, scor 1-0, pe terenul campioanei Greciei, PAOK Salonic. Birligea a marcat in finalul primei parti din pasa lui Olaru, care a fost eliminat in debutul reprizei secunde, dar FCSB a rezistat pe Toumba si a plecat cu toate punctele. In cel mai asteptat si mai spectaculos meci al serii, Porto a remizat cu Man United, iar Bruno Fernandes a fost eliminat in al doilea joc consecutiv al ... citește toată știrea