Europa League: FCSB, remiza cu Hoffenheim

FCSB a terminat la egalitate in deplasare cu echipa germana Hoffenheim, 0-0, pe Rhein-Neckar-Arena din Sinsheim, in etapa a sasea din Europa League. FCSB este pe locul 10 in clasament, dar la egalitate cu echipa de pe locul 8, calificant direct in faza urmatoare.Rezultate:Fenerbahce Istanbul - Athletic Bilbao 0-2 Au marcat: Inaki Williams 5, 45.Hoffenheim - FCSB 0-0Ludogoret Razgrad - AZ Alkmaar 2-2 Au marcat: Ciocev 60, Duah 63 / Ruben van Bommel 13, Maikuma 19.Malmo FF - Galatasaray