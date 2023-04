La o saptamana dupa remiza pe Old Trafford, cu FC Sevilla, aseara pe Ramon Sanchez Pizjuan, echipa lui Eric Ten Hag a fost o deziluzie fara margini andaluzii impunandu-se cu scorul categoric de 3-0. Au marcat Youssef En-Nesyri (min. 8, 81) si Loic Bade (min. 47). Un gol realizat de Lucas Ocampos (min. 40) a fost anulat de VAR. In precedentele 4 intalniri cu FC Sevilla, Manchester United n-a castigat nicio partida, realizand doar o remiza (0-0) in Liga ... citeste toata stirea