12 echipe s-au calificat in fazele urmatoare ale Europa League: Atalanta, Leverkusen si Liverpool direct in optimi, iar Brighton, Freiburg, Marseille, Rennes, AS Roma, Slavia Praga, Sporting Lisabona, Villarreal si West Ham, in play-off-ul pentru optimi, la care se adauga, din Liga Campionilor, Feyenoord si Young Boys, ambele in play-off-ul pentru optimi.Grupa A: Freiburg - Olympiakos Pireu 5-0 Au marcat: Gregoritsch 3, 8, 36, Sildillia 42, Doan 77.Backa Topola - West Ham United 0-1 A ... citeste toata stirea