Europa League, rezultatele penultimei etape a grupei

FCSB a reusit o noua victorie in grupa de Europa League, 3-2 in deplasare cu Qarabag, si a ajuns pe loc de calificare directa, cu 14 puncte inaintea ultimei etape, in care o va intalni, pe un stadion sold-out, pe Manchester United, joia viitoare. FCSB are un parcurs spectaculos in Europa: a invins Riga, echipa care joi seara a dispus de Ajax, dupa ce remizase si cu Galata; a trecut de Midtylland, campioana Danemarcei, care joi seara s-a impus la Ludogoret; a remizat cu Olympiakos, detinatoarea ... citește toată știrea