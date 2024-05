Europa League: Seara istorica a Atalantei!

Locul 5 (66 p) in Serie A, cu sanse mici de a termina pe podium, Atalanta Bergamo a castigat (3-0), in premiera, Europa League, dupa ce recent pierduse Cupa Italiei (0-1) cu Juventus Torino, pentru a 5-a oara. Aveau un singur trofeu in palmares, o Cupa a Italiei in 1963. La Dublin, oamenii lui Gian Piero Gasperini au scufundat campioana Germaniei, neinvinsa pe parcursul a 51 de meciuri (42 victorii si 9 remize) fara drept de apel. Si cu exceptia a maximum doua ocazii irosite prin Alex Grimaldo ... citește toată știrea