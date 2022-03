Europa League si Conference League, optimi

In turul optimilor Europa League, Galatasaray a obtinut o remiza surprinzatoare pe Nou Camp, cu Barcelona. Cicaldau a intrat pe teren in minutul 78, in timp ce Morutan n-a fost utilizat. Nici Mihaila nu a jucat la Atalanta, contra lui Leverkusen, cum nici Razvan Lucescu nu l-a folosit pe Mitrita in meciul castigat acasa, cu 1-0, contra lui Gent, in optimile Conference League.Rezultatele din turul optimilor Europa League:FC Sevilla - West Ham 1-0 A marcat: Munir '60Glasgow Rangers - Steaua ... citeste toata stirea