Directia Judeteana de Sport Dolj organizeaza in data de 29 septembrie, intre orele 19.00-23.00, pe Stadionul de Atletism din Craiova, evenimentul "Craiova SportFest - BeActiveNight" cu participare gratuita. Actiunea se inscrie in manifestarile prilejuite de Saptamana Europeana a Sportului si va consta in demonstratii si ateliere de initiere pe diverse ramuri de sport (atletism, badminton, baschet, dans, fitness, fotbal, gimnastica, handbal, judo, karate, lupte, scrima, sah, tenis, tir cu arcul