Executiile lui Ivan au adus linistea Stiintei

Nu numai frigul a tinut fanii departe de "Ion Oblemenco" la primul meci al Stiintei acasa anul acesta. Au fost numai vreo 3 mii de spectatori cu Hermannstadt fiindca alb-albastrii au dezamagit atat in finalul anului trecut, dar si la debutul in 2023, la Botosani. Iar acesti fani, printre care unii veniti sa bifeze vizita lui Rivaldo in Banie, n-au tolerat prea mult lipsa de idei si de ocazii a alb-albastrilor, admonestandu-i deseori in prima repriza. Una aproape la fel de slaba precum primele ... citeste toata stirea