Fanii Stiintei au sarbatorit Ziua Nationala la cantonamentul "Ilie Balaci"

De Ziua Nationala, Universitatea Craiova a deschis portile cantonamentului "Ilie Balaci", aflat in Lunca Jiului, chiar in preajma antrenamentului programat dupa-amiaza de Mirel Radoi."Petrecem Ziua Nationala a Romaniei in familia Stiintei la Cantonamentul "Ilie Balaci", "hai sa dam mana cu mana" la antrenamentul Universitatii Craiova. Vino impreuna cu intreaga familie langa echipa ta favorita si sarbatoreste alaturi de componentii Stiintei cea mai importanta zi din istoria moderna a Romaniei! ... citeste toata stirea