Fanii Stiintei, mobilizare generala pentru meciurile cu Otelul si FCSB

Pentru Universitatea Craiova, derby-ul cu FCSB, programat in etapa a 3-a a play-off-ului, duminica, de la ora 20.30, pe Arena Nationala, reprezinta o sansa de a relansa lupta pentru titlu. Este un context potrivit pentru o deplasare masiva, istorica, in Bucuresti, a fanilor olteni, de peste 3.000 de persoane.Suporterii Stiintei din Capitala si din intreaga tara se strang inca de la orele pranzului in Centrul Vechi din Bucuresti, asa cum a devenit deja un obicei in ultimii ani, intr-un