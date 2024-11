Fanii Stiintei pot alege echipamentul din sezonul urmator

De cativa ani, clubul Universitatea Craiova a transformat intr-un eveniment lansarea oficiala a tricoului de joc pentru fiecare sezon. Anul acesta, White&Blue Party a fost organizat pe Terasa Promenada Mall, anul trecut, Stiinta si-a lansat outfit-urile oficiale in Piata Mihai Viteazul, cu concert Delia, iar acum doi ani actiunea a fost organizata la Universitatea din Craiova.Pentru al cincilea an la rand, alb-albastrii vor fi imbracati in stagiunea 2025-2026 de Puma, iar fanii nu vor fi ... citește toată știrea