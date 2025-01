Fanii Stiintei pregatesc deplasarea in Giulesti

Universitatea Craiova incepe anul cu doua derby-uri, dupa remiza, scor 1-1, de pe teren propriu, cu Dinamo, urmand deplasarea in Giulesti, pentru duelul cu Rapid, programat sambata, de la ora 20.00, in etapa a 23-a a campionatului. Fanii olteni sunt alaturi de favoriti si Peluza Nord va organiza deplasarea pentru derby, sectorul oaspetilor fiind de obicei plin cand Universitatea Craiova descinde in Giulesti."Sambata mergem in Giulesti sa facem spectacol in peluza, asa cum am facut mereu. ... citește toată știrea