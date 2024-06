Fara goluri si ocazii, dar cu 3 echipe calificate in optimi din grupa C

In ultima etapa a grupei C de la Euro am avut doua meciuri fara goluri si fara ocazii: Danemarca - Serbia si Anglia - Slovenia. In urma acestor rezultate, Anglia castiga grupa cu 5 puncte, iar Danemarca se califica de pe locul 2, desi s-a aflat la egalitate perfecta in grupa cu Slovenia: ambele cu 3 puncte, golaveraj 2-2, meci direct 1-1 si acelasi numar de cartonase galbene - 6. Danezii termina pe locul ... citește toată știrea