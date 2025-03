Fara Messi si Lautaro, Argentina s-a impus in Uruguay

Fara Leo Messi si Lautaro Martinez, campioana mondiala, Argentina, a castigat cu 1-0 in deplasarea din Uruguay, din preliminariile CM 2026, gol marcat de Thiago Almada de la Lyon, in minutul 55, din pasa lui Julian Alvarez. Nico Gonzales a fost eliminat in prelungirile partidei de pe "Centenario" din Montevideo. Dupa acest succes, trupa lui Scaloni este la 1 punct de calificarea matematica la Mondialul din 2026.Argentina a jucat in formula: Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - ... citește toată știrea