Pentru a doua oara, Gica Hagi duce titlul la Ovidiu, prima data acum 6 ani, sub numele de Viitorul, acum cu Farul pe frontispiciu. Desi nu l-a avut pe Alibec, suspendat, si a fost condusa cu 2-0 de FCSB, Farul, cu multi pusti in echipa, a revenit si s-a impus cu 3-2, sarbatorind pe merit si aruncand in disperare naumii si gradinestii care abunda in presa centrala. O munca asidua, fara compromisuri, inceputa de la academie, unde nu este loc de meschinarii, a fost rasplatita inca o data. 2 ... citeste toata stirea