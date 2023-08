Farul Constanta si Sepsi OSK s-au calificat in play-off-ul Conference League, egaland deja cel mai bun traseu al Universitatii Craiova la nivel european in ultima decada. Cele doua echipe au si pe plan intern performante superioare Stiintei in aceasta perioada, Farul (Viitorul) colectionand 2 titluri, o Cupa si o Supercupa, iar Sepsi, 2 Cupe si 2 Supercupe. Pe ruta campioanelor in Conference League, Farul a eliminat-o pe campioana Estoniei, Flora Tallin, 3-0 si 2-0 si se va duela cu HJK ... citeste toata stirea