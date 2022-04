Dupa ce a fost eliminata din Champions League, Barcelona paraseste in acest sezon prematur si Europa League, fiind eliminata in sferturi de Eintracht Frankfurt. Nemtii au fost superiori in tribune, unde au fost nu mai putin de 25.000 de fani oaspeti, dar si pe teren, unde au condus cu 3-0, catalanii reducand proportiile rusinii abia in prelungiri.Rezultatele sferturilor Europa League:Glasgow Rangers - Braga ... citeste toata stirea