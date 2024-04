FC Barcelona: Xavi Hernandez ramane antrenorul echipei

La fianalul unei intalniri cu presedintele clubului FC Barcelona, Joan Laporta si directorul sportiv Deco, tehnicianul catalan Xavi Hernandez, cu contract prelungit pana in toamna lui 2025 a acceptat sa si-l onoreze integral. Eliminat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor si invins in ... citește toată știrea