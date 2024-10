FC Liverpool: Arne Slot l-a castigat pe Gravenberch, dar a pierdut... alti jucatori

Adus pentru 35 mil. euro de la Bayern Munchen, in vara anului 2023, unde nu prindea echipa, internationalul olandez Ryan Gravenberch (22 ani) a prins doar 12 meciuri in Premierl League pe mandatul lui Jurgen Klopp si isi facea griji pentru viitorul sau. L-a impresionat in schimb pe conationalul sau Arne Slot, actualul antrenor al lui Liverpool in turneul de pre-sezon din SUA, intr-o partida cu Manchester United si apoi cu Sevilla pe Anfield. Si incet-incet si-a castigat locul in echipa. A fost ... citește toată știrea