FC Liverpool: Jurgen Klopp confirma absenta lui Diogo Jota la CM

Dupa Luis Diaz, accidentat in partida cu Arsenal, de Thomas Partey, Liverpool l-a pierdut in partida cu Manchester City si pe internationalul portughez Diogo Jota (25 ani) dupa cum a explicat Jurgen Klopp in conferinta de presa, premergatoare partidei de astazi. Internationalul portughez nu va fi operat, dar va rata, potrivit antrenorului german, prezenta sa la CM din Qatar. Lovitura dura. "Este o accidentare serioasa la pulpa care necesita ingrijiri". Jucatorul lusitan (28 selectii, 10 goluri) ... citeste toata stirea