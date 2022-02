FC Liverpool: Jurgen Klopp impresionat de Salah

Starul lui FC Liverpool, internationalul egiptean Mohamed Slah, reintors la echipa de la CAN, s-a prezentat aseara la antrenament, in vederea partidei de maine cu Leicester. Una de orgoliu dar si importanta pentru clasament, intrucat in partida tur de la 28 decembrie, Leicester s-a impus 1-0 prin golul lui Ademola Lookman (min. 58) dupa ce Salah (min. 15) a ratat un penalty. Intr-o conferinta de presa Jurgen Klopp si-a elogiat jucatorii prezenti in finala CAN, Sadio Mane si Mohamed Salah, ... citeste toata stirea