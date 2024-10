FC Porto - Man United, meciul serii in Europa League

In etapa a doua a grupei din Europa League avem parte de un duel de nivel de Champions League, FC Porto - Manchester United, pe Estadio do Dragao, transmis de Digi Sport 2 si Prima Sport 2. Cele doua echipe s-au confruntat ultima oara in editia 2008-2009 din Champions League, in sferturile de finala ale competitiei, 2-2 pe Old Trafford, pentru ca englezii sa se impuna, in retur, la Porto, cu 1-0. In prima etapa din Europa League, Porto a cedat pe terenul lui Bodo Glimt, scor 2-3, iar Manchester ... citește toată știrea