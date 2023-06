Formatia spaniola FC Sevilla a castigat trofeul Europa League pentru a saptea oara, din tot atatea finale disputate, toate incepand din 2006. Andaluzii s-au impus in finala de la Budapesta cu AS Roma, in urma loviturilor de departajare, scor 5-2. A fost 1-1 dupa 120 de minute. Fiecare gol a fost anuntat de o mare ocazie, Spinazzolla prefatand reusita lui Dybala (35), iar bara lui Rakitic a anticipat autogolul lui Mancini (55), in urma centrarii lui Jesus Navas. La penalty-uri, ibericii au avut ... citeste toata stirea