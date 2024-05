FC Voluntari si echipa lui mititelu s-au intors in B

Prima liga a scapat de echipele cu cei mai putini spectatori, dupa ce fcu si FC Voluntari au retrogradat in esalonul secund. In ultima etapa a play-out-ului, in fata a cateva sute de spectatori, echipa lui mititelu a pierdut in Banie cu 3-1 cu Hermannstadt si a terminat pe ultimul loc. In fapt, ambele echipe ale lui mititelu au picat, satelitul revenind in liga a patra dupa numai un sezon in esalonul al treilea.U Cluj a fost echipa care a incercat sa o salveze pe fcu, fiind singura care a ... citește toată știrea