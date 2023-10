Inaintea pauzei competitionale, Universitatea Craiova joaca azi, de la ora 18.45, in deplasare, cu FC Voluntari, pe arena "Anghel Iordanescu", in etapa a 12-a de campionat. Gazdele ocupa locul 13, cu 11 puncte, in timp ce Stiinta se afla pe pozitia a 4-a, cu 21 de puncte. Pretul unui bilet in Peluza Stiintei (Sectorul D) este de 40 RON si poate fi achizitionat online. Partida va fi arbitrata deViorel Cojocaru, ajutat de asistentii Ferenz Tunyogi, Stelian Slabu, la VAR fiind Iulian Dima si ... citeste toata stirea