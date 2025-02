FCSB, in optimile Europa League

FCSB a invins-o pentru a treia oara in acest sezon de Europa League pe PAOK Salonic, 2-0, pe Arena Nationala, in play-off-ul pentru optimile competitiei. Echipa lui Gigi Becali nu i-a dat nicio sansa celei antrenate de Razvan Lucescu si s-a calificat cu scorul general 4-1. In optimi, FCSB va intalni Lyon sau Eintracht Frankfurt.Rezultate inregistrate joi, in mansa secunda a play-off-ului Ligii Europa:Galatasaray Istanbul - AZ Alkmaar 2-2, in tur 1-4, ... citește toată știrea